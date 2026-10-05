Los Cowboys se llevaron la intensa batalla de Texas

Hiram Marín

En una apasionante Batalla de Texas, celebrada en el Reliant Stadium, los Dallas Cowboys vinieron de atrás para imponerse 34-30 a los Houston Texans en un electrizante duelo de la Semana 4.

El conjunto local dominó la primera mitad y logró marcharse al descanso con la ventaja, pero la ofensiva de Dallas reaccionó con enorme contundencia durante la segunda parte para terminar inclinando la balanza a su favor en los últimos momentos.

La gran figura terrestre de la jornada fue Javonte Williams, quien firmó una jornada inolvidable con tres anotaciones por la vía del acarreo y 62 yardas totales en 19 oportunidades.

Por aire, Dak Prescott comandó el ataque con 335 yardas y un pase de touchdown, teniendo como socio estelar a CeeDee Lamb, quien lució imparable al conseguir 17 recepciones para 189 yardas y la anotación del triunfo.

Por parte de Houston, C.J. Stroud lideró la ofensiva sumando 347 yardas por pase y dos envíos a las diagonales sin sufrir intercepciones. Su objetivo principal en el campo fue Nico Collins, quien acumuló 118 yardas en siete atrapadas y logró ambas anotaciones aéreas, mientras que el corredor Jo'Quavious Marks aportó un touchdown por tierra que mantuvo al equipo local en la contienda.

En el balance estadístico general, Dallas acumuló 399 yardas totales por 397 de Houston en un choque sumamente disputado. El pateador Brandon Aubrey también marcó la diferencia al concretar dos goles de campo —incluido uno de 50 yardas— y cuatro puntos extra, sellando una victoria fundamental que deja el registro de los Cowboys en 2-2 dentro de la campaña.