Los Cowboys dan un gran golpe previo a Thanksgiving

Hiram Marín

Los Dallas Cowboys completaron una remontada monumental para derrotar 24-21 a los Philadelphia Eagles, después de estar abajo 21-0 en la primera mitad.

El juego parecía perdido de manera prematura, pero Dallas ajustó con calma y empezó a imponer ritmo en ambos lados del balón.

La transformación del equipo fue total. Y el ambiente cambió desde el tercer cuarto.



Dak Prescott tuvo una actuación decisiva, guiando series largas, extendiendo jugadas y mostrando liderazgo en momentos de máxima presión.

Su carrera de 8 yardas para touchdown fue el golpe que terminó de encender la remontada. Jugó con temple y precisión cuando Dallas más lo necesitaba. Fue el motor emocional y ofensivo del equipo.

La defensiva de Dallas también fue clave, dominando la segunda mitad y frenando por completo a Philadelphia.

Forzaron dos balones perdidos que cambiaron el impulso del partido y le dieron a la ofensiva oportunidades cortas. La línea defensiva ganó en físico, y la secundaria cerró espacios que antes estaban abiertos. Fue un ajuste perfecto tras un inicio complicado.

El regreso se completó con el gol de campo ganador del confiable Brandon Aubrey, quien aseguró el 24-21 definitivo.