¿Y la defensiva?, Dallas no funcionó y cayó en casa ante Arizona

Hiram Marín

Los Arizona Cardinals sorprendieron en Arlington con un triunfo de 27-17 sobre los Dallas Cowboys. Desde el inicio impusieron ritmo y control del reloj, con ataques sostenidos que desarmaron a una defensiva local que volvió a hacer agua en momentos críticos.

El conjunto texano, abucheado en su propio estadio, nunca logró frenar el impulso visitante.

"Arizona was extra physical"@wyche89 on how the Cardinals kept the Cowboys' offense down pic.twitter.com/I06QZGNUWX — NFL GameDay (@NFLGameDay) November 4, 2025

Sin Kyler Murray, los Cardinals confiaron en Jacoby Brissett, quien respondió con temple de veterano. El suplente lanzó un pase de touchdown de cuatro yardas a Marvin Harrison Jr. y corrió para otra anotación en la línea de gol.

Su manejo del juego y su precisión en tercera oportunidad marcaron diferencia ante una defensa de Dallas incapaz de ajustar.

Arizona acumuló más de 370 yardas totales, incluyendo largas series que desgastaron a los Cowboys y silenciaron al público. La ofensiva combinó pases cortos con ataques terrestres que movieron las cadenas sin descanso. Mientras tanto, la defensa de los Cards presionó constantemente a Dak Prescott, forzando errores en momentos clave del tercer cuarto.

Dallas, que venía de otra actuación irregular, volvió a mostrar grietas profundas en cobertura y en control de carrera. Los Cardinals aprovecharon cada hueco y cerraron con autoridad, sellando una victoria que revitaliza su campaña. Los Cowboys, en cambio, salieron entre silbidos, conscientes de que su defensiva vuelve a ser su talón de Aquiles.