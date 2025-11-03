Hiram Marín
¿Y la defensiva?, Dallas no funcionó y cayó en casa ante Arizona
Los Cardinals lograron un gran triunfo como visitante sobre unos contrastantes Cowboys
Los Arizona Cardinals sorprendieron en Arlington con un triunfo de 27-17 sobre los Dallas Cowboys. Desde el inicio impusieron ritmo y control del reloj, con ataques sostenidos que desarmaron a una defensiva local que volvió a hacer agua en momentos críticos.
El conjunto texano, abucheado en su propio estadio, nunca logró frenar el impulso visitante.
Sin Kyler Murray, los Cardinals confiaron en Jacoby Brissett, quien respondió con temple de veterano. El suplente lanzó un pase de touchdown de cuatro yardas a Marvin Harrison Jr. y corrió para otra anotación en la línea de gol.
Su manejo del juego y su precisión en tercera oportunidad marcaron diferencia ante una defensa de Dallas incapaz de ajustar.
Arizona acumuló más de 370 yardas totales, incluyendo largas series que desgastaron a los Cowboys y silenciaron al público. La ofensiva combinó pases cortos con ataques terrestres que movieron las cadenas sin descanso. Mientras tanto, la defensa de los Cards presionó constantemente a Dak Prescott, forzando errores en momentos clave del tercer cuarto.
Dallas, que venía de otra actuación irregular, volvió a mostrar grietas profundas en cobertura y en control de carrera. Los Cardinals aprovecharon cada hueco y cerraron con autoridad, sellando una victoria que revitaliza su campaña. Los Cowboys, en cambio, salieron entre silbidos, conscientes de que su defensiva vuelve a ser su talón de Aquiles.
