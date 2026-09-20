Los Chiefs saben sufrir, pero también saben ganar

Hiram Marín

El emparrillado del Arrowhead Stadium fue un ruidoso testigo de la dramática remontada que tuvieron los Kansas City Chiefs, para vencer 23-20 a los Indianapolis Colts en tiempo extra.

Tras estar abajo por 11 puntos en el último cuarto, el equipo de Andy Reid reaccionó con furia gracias a un gol de campo de 25 yardas de Harrison Butker. La defensiva local contuvo de forma impecable a la ofensiva visitante en el tramo final, forzando cuatro envíos fuera consecutivos que secaron por completo el ataque rival.

GOT IT DONE‼️ pic.twitter.com/SXxXZH1dSp — Kansas City Chiefs (@Chiefs) September 21, 2026

Ya en tiempo extra, Patrick Mahomes asumió el mando para desplegar la compostura de un campeón y orquestar la marcha del triunfo.

El quarterback se apoyó en envíos clave para Xavier Worthy y un encendido Rashee Rice, quien sumó 141 yardas en el encuentro, mientras Kareem Hunt machacaba a la defensiva por tierra con más de 100 yardas. La estocada definitiva llegó con la pierna fina de Harrison Butker, quien conectó un gol de campo de 27 yardas para sentenciar el épico regreso.

Por parte de Indianapolis, Daniel Jones firmó dos pases de anotación y Jonathan Taylor empujó la ofensiva, pero la sofocante presión de Chris Jones desarmó su esquema en el momento más crítico.

Los Colts dejaron ir su ventaja debido al colapso de su ofensiva, que perdió el control en la mayor parte del encuentro. La defensiva de Indianápolis terminó exhausta ante la constante presión a la que fue sometida durante los minutos finales.