Los Chiefs retoman poder y tundieron a los Ravens

EFE

Patrick Mahomes sumó este domingo cuatro envíos de anotación en la victoria los Kansas City Chiefs 37-20 sobre los Baltimore Ravens en la semana cuatro de la temporada de la NFL.

Los Chiefs tienen un récord de dos ganados y dos perdidos, están a la caza de Los Angeles Chargers, líderes con marca de 3-1 de la división Oeste de la Conferencia Americana.

ALL IS WELL IN CHIEFS KINGDOM. pic.twitter.com/PUsXt1bTi2 — Kansas City Chiefs (@Chiefs) September 28, 2025

La derrota dejó a Ravens con un récord de 1-3, que complica sus aspiraciones de clasificar a playoffs muy temprano en la temporada, ya que desde 1990, entre los equipos que iniciaron con marca de 1-3, sólo el 14 por ciento (32 de 252) han avanzado a la postemporada.

Además de sus tres anotaciones, Mahomes pasó para 270 yardas.

Por Baltimore, Lamar Jackson sufrió con el asedio de la defensiva rival que lo capturó tres veces, interceptó una y provocó que saliera lesionado de la pierna derecha en el tercer cuarto, lo sustituyó Cooper Rush.