Los Chiefs podrían dejar de ser de Kansas City

La incertidumbre está creciendo con el impuesto a las ventas de los estadios de los Kansas City Chiefs y Royals en las próximas elecciones. El presidente de los Chiefs, Mark Donovan, advirtió que los Chiefs podrían dejar atrás el Arrowhead Stadium y Kansas City, Missouri, si la mayoría de los residentes de Jackson Country votan no a la pregunta 1 de la boleta electoral del 2 de abril.



"Si alguien regresa y dice que no está de acuerdo con eso, y luego suficiente gente vota no, entonces estamos en una situación en la que tenemos que analizar eso y decir bueno, ese es el trato que ofrecimos y ese fue". No es lo suficientemente bueno”, dijo Donovan. “Bueno, ¿qué es? ¿Y cuáles son nuestras otras opciones?

New update at 1 Arrowhead Drive 🏆 pic.twitter.com/ydl312lZyl — Kansas City Chiefs (@Chiefs) March 21, 2024

"En ese momento, debes considerar otras opciones". Donovan luego insinuó que los Chiefs podrían reubicarse si no obtienen el resultado que desean. "Por lo tanto, las otras opciones tendrían que incluir otras opciones fuera de Kansas City, Missouri".

Los legisladores del condado de Jackson se reunieron el lunes para discutir la financiación de las elecciones. El ejecutivo del condado, Frank White, estuvo allí y dijo que lo que él llama “amenazas” de que los equipos se vayan son bastante comunes en las negociaciones de estadios, y agregó que quedan siete años en los arrendamientos de ambos equipos para llegar a un acuerdo.

Los miembros de KC Tenants interrumpen la sesión de escucha sobre los impuestos del estadio 'Vote Sí' Los Buffalo Bills, los Milwaukee Brewers y los Chicago White Sox son algunos ejemplos en la historia reciente de organizaciones deportivas profesionales que amenazan con cambiarse de ciudad si no obtienen el dinero de los contribuyentes para hacerlo realidad.