¿Los Chiefs están de regreso?, este lunes fueron implacables

Hiram Marín

El triunfo por 31-10 de los Kansas City Chiefs sobre los Denver Broncos marcó el primer Monday Night Football del año de forma categórica. Patrick Mahomes selló un triunfal regreso al emparrillado tras recuperarse de su grave lesión de rodilla, para demostrar su acostumbrado liderazgo.

El estelar quarterback guió la ofensiva con serenidad, sumando un pase de anotación y un acarreo anotador que encendió a la ruidosa afición.

FINAL: The @Chiefs close out Week 1 with a resounding victory. pic.twitter.com/6Oir8ctUvl — NFL (@NFL) September 15, 2026

La gran figura de la velada fue el corredor Kenneth Walker III, quien tuvo un debut soñado vistiendo los colores de los Chiefs. El refuerzo estrella destrozó por completo a la defensiva rival al registrar más de 190 yardas totales y dos visitas a la zona final. Walker dominó el ritmo del encuentro terrestre e impuso las condiciones físicas desde el primer cuarto.

En la otra cara de la moneda, los Denver Broncos expusieron una alarmante y dolorosa pobreza en su esquema ofensivo. Bo Nix lució errático desde su primera serie, sufriendo entregas de balón y constantes capturas tras la presión. Sin capacidad para generar jugadas explosivas ni sostener series largas, la visita quedó reducida a apenas diez tristes puntos en el marcador.

Patrick Mahomes brilla como si no viniera de una dura lesión

El dominio de Kansas City confirmó por qué se mantienen en la cima de la división ante unos Broncos sin respuesta. Con esta contundente actuación, los Chiefs enviaron un mensaje claro a toda la liga sobre sus aspiraciones al título. Denver, en cambio, regresa a casa obligado a reconstruir un ataque amarrado y totalmente predecible.