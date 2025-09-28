Los campeones Eagles sufrieron, pero siguen invictos

Redacción FOX Deportes

Los Philadelphia Eagles se impusieron 31-25 a los Tampa Bay Buccaneers en el Raymond James Stadium y se mantienen invictos en la temporada. En contraste, Tampa Bay sufrió su primera derrota tras haber iniciado con paso perfecto, lo que marcó un choque directo entre equipos que llegaban sin tropiezos.

El partido comenzó con un impacto inmediato, cuando los Eagles bloquearon un despeje y lo devolvieron para touchdown. Ese inicio encendió a la visita y les dio la confianza para controlar buena parte del encuentro, con Jalen Hurts guiando a la ofensiva.

Hurts lanzó dos pases de anotación hacia Dallas Goedert, con lo que estableció la ventaja en el marcador. Los Buccaneers, liderados por Baker Mayfield, respondieron con dos envíos de largo alcance que mantuvieron el juego abierto y con tensión hasta los últimos minutos.

La defensiva de Philadelphia cerró filas en la recta final, forzando errores en zona de anotación y evitando la remontada local. Con el triunfo, los Eagles se colocan con marca de 4-0, mientras que Tampa Bay queda en 3-1 tras ver roto su inicio invicto.