Los Buccaneers dieron la sorpresa y silenciaron Dallas

Hiram Marín

Los Tampa Bay Buccaneers gestaron una victoria tan monumental como inesperada tras derrotar 24-16 a los Dallas Cowboys este jueves. Rompiendo cualquier pronóstico en la apertura de la jornada, los de Florida golpearon con fuerza para adueñarse por completo del encuentro.

La contundencia ofensiva y una lectura táctica impecable por parte del coach Todd Bowles permitieron a Tampa Bay dar el gran golpe de la semana.

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El resultado consumó una debacle total para Dallas, incapaz de sostener la ventaja obtenida durante la primera mitad. La noche se tornó trágica para Dak Prescott, quien sufrió ante la constante presión y fue objeto de dos intercepciones clave que sepultaron cualquier intento de respuesta.

Errores no forzados y una absoluta falta de ideas terminaron por sentenciar la caída del conjunto local. En medio del descalabro, CeeDee Lamb firmó una jornada oscura al ser maniatado de principio a fin por la defensiva secundaria.

BUCKY IRVING ARE YOU KIDDING ME?! ?



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El receptor estrella apenas logró concretar dos atrapadas para un flojo total de nueve yardas. Sin su principal arma por aire disponible, el ataque texano se volvió predecible y carente de variantes profundas.

La noche le perteneció por entero a Bucky Irving, convertido en la gran figura del encuentro con una actuación impresionante. El corredor desarticuló el esquema defensivo al registrar 165 yardas terrestres en 21 acarreos, incluyendo una espectacular escapada de 72 yardas.

Sus dos anotaciones, una por tierra y otra por vía aérea, sellaron el memorable triunfo filibustero.