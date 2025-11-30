Los Bills se reivindicaron y arrollaron a los Steelers

Hiram Marín

Buffalo impuso condiciones en Pittsburgh con un triunfo 26-7 que se construyó desde la solidez y la calma en un juego áspero. Los Bills golpearon temprano y marcaron el ritmo con posesiones largas y bien ejecutadas. Pittsburgh nunca logró asentarse ni responder al mismo nivel. La brecha se abrió y jamás se cerró.

Josh Allen fue el eje absoluto del plan ofensivo, completando 15 de 23 pases para 123 yardas y un touchdown. Además, sumó otro por tierra en una corrida de 8 yardas que lo colocó como el quarterback con más anotaciones terrestres en la historia. Su presencia dictó cada decisión importante. Controló el reloj y el pulso del partido.

26-7 Bills | 4Q 1:07 pic.twitter.com/xjJkLOQA6i — Buffalo Bills (@BuffaloBills) December 1, 2025

La ofensiva de los Steelers estuvo irreconocible y sólo encontró la zona de anotación gracias a una carrera de 1 yarda de Jaylen Warren. El ataque aéreo quedó atrapado entre presión constante y rutas sin separación. El juego terrestre acumuló apenas 36 yardas totales. La falta de variantes los dejó sin respuestas.

El triunfo llega en un momento clave para Buffalo, que necesitaba reafirmarse rumbo a diciembre y lo logró con autoridad. Su defensa dominó cada tramo y su ataque evitó errores costosos. Pittsburgh, en cambio, salió del campo con más dudas que certezas. La diferencia competitiva se notó desde el primer cuarto.