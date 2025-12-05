Los Bills se llevaron el primer 'snow bowl' del año

Hiram Marín

La defensiva y la genialidad de Josh Allen fueron los factores para una gran victoria de los Buffalo Bills 39-34 sobre los Cincinnati Bengals, que unos cuantos minutos antes del final parecía que se llevaban el encuentro disputado sobre la nieve.

En el cuarto periodo llegó la jugada decisiva: una intercepción regresada para touchdown que dio vuelta al marcador. Con ese golpe anímico, los Bills recuperaron el control.

Josh Allen respondió del otro lado con una actuación física y determinante, aprovechando espacios y rompiendo la defensa rival con acarreos clave.

Su escapada de 40 yardas en el tramo final fue el punto de inflexión ofensivo,para llevar a a Buffalo a zona de definición. Ese avance le dio vida a un equipo que había batallado por mover el balón durante gran parte del duelo. Allen mantuvo la calma y ejecutó cuando más lo necesitaban.

En los minutos finales, la defensa de Buffalo volvió a levantar la mano con otra intercepción que frenó el intento de remontada de Cincinnati.

Esa serie defensiva aseguró el reloj y evitó cualquier respuesta de Burrow. Cada captura y cada cobertura llegaron en el momento preciso. Fue una demostración sólida de un grupo que jugó con disciplina y carácter en todo el cierre.

El triunfo tuvo un significado especial: es la primera vez que Josh Allen derrota a Joe Burrow en un enfrentamiento directo, rompiendo la tendencia previa entre ambos.

Buffalo combinó una defensa imponente con la determinación de su quarterback para cerrar un partido que se había complicado. El cierre fue tenso, pero los Bills ejecutaron cuando tocaba. La afición celebró un resultado trabajado y merecido.