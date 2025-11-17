Redacción FOX Deportes
Josh Allen brilló en la victoria de los Buffalo Bills frente a Tampa Bay
Allen se lució ante los Buccaneers en la semana 11 de la NFL
Josh Allen firmó este domingo una espectacular exhibición con seis anotaciones en el triunfo de Buffalo Bills por 44-32 sobre Tampa Bay Buccaneers en la undécima semana de la temporada de la NFL.
En un juego de constantes vueltas, Allen pasó para 317 yardas y tres envíos a las diagonales, además, sumó tres 'touchdowns' por acarreo.
Con la victoria, los Bills siguen en segundo lugar del Este de la Conferencia Americana (AFC). A pesar de caer, los Bucs se mantienen en la cima del Sur de la Conferencia Nacional (NFC).
La actividad dominical continuará más tarde cuando los Arizona Cardinals reciban a los San Francisco 49ers, los Cleveland Browns chocarán con los Denver Broncos y los campeones Philadelphia Eagles jugarán en el estadio de los Detroit Lions.
La undécima semana concluirá este lunes con el duelo entre Las Vegas Raiders y Dallas Cowboys
