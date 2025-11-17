Josh Allen brilló en la victoria de los Buffalo Bills frente a Tampa Bay

Redacción FOX Deportes

Josh Allen firmó este domingo una espectacular exhibición con seis anotaciones en el triunfo de Buffalo Bills por 44-32 sobre Tampa Bay Buccaneers en la undécima semana de la temporada de la NFL.

En un juego de constantes vueltas, Allen pasó para 317 yardas y tres envíos a las diagonales, además, sumó tres 'touchdowns' por acarreo.

Con la victoria, los Bills siguen en segundo lugar del Este de la Conferencia Americana (AFC). A pesar de caer, los Bucs se mantienen en la cima del Sur de la Conferencia Nacional (NFC).

La actividad dominical continuará más tarde cuando los Arizona Cardinals reciban a los San Francisco 49ers, los Cleveland Browns chocarán con los Denver Broncos y los campeones Philadelphia Eagles jugarán en el estadio de los Detroit Lions.

La undécima semana concluirá este lunes con el duelo entre Las Vegas Raiders y Dallas Cowboys