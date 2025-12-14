Los Bills se levantaron de la 'lona' y se impusieron a los Patriots

Hiram Marín

En un duelo divisional de alta tensión en Foxborough, los Buffalo Bills se impusieron 35-31 ante los New England Patriots tras remontar un déficit inicial de 21-0.

Los Patriots arrancaron con dos touchdowns por acarreo de Drake Maye y otro de TreVeyon Henderson para tomar la ventaja temprana.

Nueva Inglaterra dominó el marcador en la primera mitad y parecía encaminado a asegurar el título de la AFC Este. Sin embargo, Buffalo nunca dejó de competir a lo largo del encuentro hasta lograr la vuelta.

La reacción de los Bills llegó antes de concluir el segundo cuarto con un touchdown de James Cook (quien corrió para 107 yardas) recibido de Josh Allen.

Tras el medio tiempo, Buffalo pegó de nuevo y empezó a limar la ventaja patriota con ofensivas más productivas. El ataque de los Bills logró empatar y posteriormente tomar ventaja en el último cuarto con una serie liderada por Allen y culminada otra vez por Cook.

Así, los Bills dieron la vuelta al partido que habían iniciado perdiendo por tres posesiones.

Pats Pulpit

A pesar de otro explosivo acarreo de 65 yardas de Henderson que volvió a poner al frente a Nueva Inglaterra en el último cuarto, los Patriots no pudieron sostener la ventaja.

The Bills rally for a big AFC East win over the Patriots! pic.twitter.com/OhIVCEMj5t — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) December 14, 2025

Las últimas posesiones de New England no produjeron puntos, incluyendo una serie final que terminó en falta de conversiones clave. La defensa de Buffalo forzó errores y detuvo a los Patriots en momentos críticos.

Con ello, el triunfo se aseguró y el intento de los locales de sellar la división se detuvo. Este resultado tiene impacto directo en la carrera por el título del Este de la AFC, deteniendo la racha de victorias consecutivas de Nueva Inglaterra y fortaleciendo las aspiraciones de playoffs de los Bills.

Buffalo, que había perdido el primer enfrentamiento de la temporada ante los Patriots, logra equilibrar la serie y avanza con impulso hacia el cierre de campaña. La remontada desde una diferencia de 21 puntos subraya la resiliencia del equipo en un momento clave de la temporada.