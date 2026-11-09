Los Bengals exhibieron a los Falcons en Madrid

Hiram Marín

Los Cincinnati Bengals cruzaron el Atlántico para medirse a los Atlanta Falcons en un duelo histórico disputado en el Estadio Santiago Bernabéu. El equipo de Ohio impuso condiciones desde el inicio ante una afición entregada en España para asegurar un contundente triunfo por marcador de 34 a 17.

Ja’Marr Chase ofreció una exhibición memorable sobre el emparrillado del Bernabéu con diez recepciones para 155 yardas y un touchdown. Su dominio absoluto se concentró en una primera mitad de época donde trituró a la defensiva de Atlanta con ocho recepciones y 142 yardas, para firmar la mejor primera mitad de su carrera profesional.

La debacle de Atlanta se profundizó al caer a un récord de tres victorias y seis derrotas en la presente campaña. El ataque dirigido por Michael Penix se desmoronó por completo tras un espejismo inicial, limitado a sumar apenas 162 yardas netas por la vía aérea.

El punto final a la pesadilla de los Falcons en territorio madrileño quedó sellado con una intercepción sufrida en el último cuarto del encuentro. Con este tropiezo por 17 puntos de diferencia ante los Bengals, los ‘Dirty Birds’ confirmaron una crisis de proporciones mayores en su temporada.