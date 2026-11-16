Los Bengals cobraron revancha y vencieron a los Steelers

Hiram Marín

Los Cincinnati Bengals impusieron condiciones en el Paycor Stadium al aplastar 38-18 a los Pittsburgh Steelers en el cierre de la Semana 10, resultado con el que asumieron en solitario el liderato de la división Norte de la AFC.

Desde la primera mitad, el conjunto local borró por completo del emparrillado a su rival divisional al construir una ventaja contundente de 24-3 antes del descanso, apoyado en una ofensiva sumamente explosiva que acumuló 337 yardas totales y 22 primeras oportunidades en los primeros dos cuartos.

El quarterback Joe Burrow comandó el concierto ofensivo de Cincinnati con cuatro envíos de touchdown y conectar en dos ocasiones con Chase Brown, además de encontrar en las diagonales a Drew Sample y Dohnte Meyers.

Por aire, Ja'Marr Chase castigó de forma constante a la defensiva secundaria visitante con jugadas de gran yardaje, destacando recepciones de 53 y 42 yardas que prepararon el terreno para que Samaje Perine sentenciara el cuarto periodo por la vía terrestre.

En contraste, el ataque aéreo de los Steelers vivió una auténtica pesadilla durante gran parte del compromiso bajo los controles del veterano Aaron Rodgers, quien sufrió múltiples capturas y vio cómo Burrow completó 21 pases antes de que Pittsburgh consiguiera su primera recepción del encuentro.

FINAL: @Bengals win big in front of the home crowd ? pic.twitter.com/jd7OIJu1oy — NFL (@NFL) November 16, 2026

La visita apenas pudo responder con un gol de campo de 45 yardas de Chris Boswell en la primera mitad y dos anotaciones tardías en el último cuarto, una de ellas mediante conexión de Rodgers con DK Metcalf, complementada con conversión de dos puntos cuando el duelo ya estaba definido.

Con esta quinta victoria consecutiva, los Bengals mejoran su registro a 7-2 y toman la cima del sector Norte tras cobrar revancha de la derrota sufrida en la Semana 3 en Pittsburgh.

Por su parte, los Steelers frenan su racha de cuatro triunfos al hilo, caen a una marca de 6-3 en la segunda posición divisional y regresan a casa con la preocupación adicional por las lesiones sufridas por elementos como el guardia izquierdo Mason McCormick.