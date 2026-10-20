Los 49ers sufrieron de más, pero se aferraron a la etiqueta de invicto

Hiram Marín

Todo parecía tranquilo e incluso parecía que se podría dar una paliza, pero en el último cuarto los San Francisco 49ers dejaron crecer a los Washington Commanders. Afortunadamente para los gambusinos su defensiva se aplicó y el marcador fue favorable 23-15.

Con este resultado, el conjunto californiano continúa invicto al extender su marca 6-0 y ofensivamente es uno de los equipos más productivos de la actual temporada, aunque este lunes Mike Evans, pieza clave, salió lesionado.

Brock Purdy, además de convertirse en el quarterback con el rating de pase más alto de la historia, com 105.6 de rendimiento, lanzó para 264 yardas, completo 21 de 29 pases y tuvo un envío de touchdown.

Christian McCaffrey volvió a tener una gran noche, con dos touchdowns, 64 yardas terrestres y 53 aéreas, números que demuestran perfectamente que se trata del motor del conjunto de la Bahía.