Llegó el despertar de los Braves, que ya están en la Serie Divisional

Hiram Marín

Con una muestra de contundencia ofensiva desde la misma primera entrada, los Atlanta Braves se impusieron 6-2 a los Philadelphia Phillies en el definitivo tercer juego de la Serie de Comodines de la Liga Nacional.

La ofensiva de Georgia atacó temprano al abridor Aaron Nola, imponiendo condiciones en su propio terreno y encaminando una victoria fulminante.

El bullicioso Truist Park vibró de principio a fin con los tomahawks en el aire, mientras su equipo marcaba el ritmo del encuentro decisivo.

Las figuras del encuentro aparecieron con la pirotecnia de sus bates: Michael Harris II detonó el tablazo de la noche con un cuadrangular de tres carreras en el primer episodio para tomar una ventaja irreversible.

A la fiesta del cañonero se sumaron Ozzie Albies y Matt Olson, quienes pegaron home runs. Desde el montículo, el pitcheo de Atlanta contuvo con autoridad a la peligrosa alineación de Philadelphia.

Esta victoria representa para Atlanta un firme golpe de autoridad tras superar una serie vibrante que se extendió al máximo de tres compromisos.

Con el boleto en la mano, los Braves avanzan a la Serie Divisional de la Liga Nacional (NLDS), donde se medirán en una electrizante batalla frente a Los Angeles Dodgers. El choque promete emociones intensas entre dos de las potencias más dominantes del viejo circuito. Atlanta llegará motivado para mantener el vuelo encendido y buscar el pase a la Serie de Campeonato.