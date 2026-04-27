Lawrence Taylor, leyenda de la NFL, fue hospitalizado

Redacción FOX Deportes

La leyenda de la NFL, Lawrence Taylor, fue hospitalizado en Estados Unidos durante los últimos días de abril de 2026, situación que se confirmó este lunes 27. El ex linebacker de los New York Giants, de 67 años, permanece internado tras presentar un problema de salud que requirió atención médica inmediata.

De acuerdo con reportes médicos y su entorno cercano, Taylor sufre un problema relacionado con el estómago o la zona abdominal. Su abogado informó que el ex jugador lleva aproximadamente una semana hospitalizado, bajo observación constante, aunque con señales de mejoría en su estado general.

Hall of Fame linebacker Lawrence Taylor hospitalized with stomach-related issuehttps://t.co/BMIuugRSR1 pic.twitter.com/GCP1YPZsNT — Around The NFL (@AroundTheNFL) April 27, 2026

Los primeros reportes indicaron que fue trasladado inicialmente a la sala de emergencias tras una “emergencia médica”, antes de ser reubicado dentro del hospital para continuar con su tratamiento. Hasta ahora no se ha determinado una fecha exacta para su alta, pero su entorno ha señalado que el padecimiento no pone en riesgo su vida.

Taylor es considerado uno de los mejores defensivos en la historia de la NFL, figura histórica de los Giants y miembro del Salón de la Fama. Ganador de dos Super Bowls y MVP en 1986, su estado de salud ha generado atención en la comunidad deportiva, aunque los reportes coinciden en que su evolución es favorable.