Las Guardian Caps sí han reducido las conmociones cerebrales

Allen Sills, director médico de la NFL, afirmó este viernes que desde que los jugadores de los 32 equipos comenzaron a usar las 'Guardian Caps' (cubiertas acolchonadas por encima del casco) en el verano del año pasado, la cantidad de conmociones cerebrales se han reducido aproximadamente en un 50 por ciento.

"Las 'Guardian Caps' han sido un éxito rotundo para la NFL. Han logrado una reducción significativa de las conmociones cerebrales en los entrenamientos de aproximadamente un 50 por ciento en las últimas dos pretemporadas".

Desde la pretemporada 2023, y luego de varias investigaciones, la NFL determinó que los jugadores debían utilizar este tipo de cubiertas acolchonadas por encima del casco en los entrenamientos previos a la campaña regular para reducir la intensidad del contacto que provocaba una alta cantidad de conmociones cerebrales.

La 'Guardian Cap' llegó para quedarse a la NFL

En un principio se pensó que el uso de este aditamento podría provocar problemas de sobrecalentamiento a los jugadores durante las prácticas o que pudieran contribuir a lesiones en el cuello.

Al contrario de ello, los beneficios fueron los esperados con la reducción significativa de conmociones cerebrales, lo que permitió a cada jugador decidir usar las 'Guardian Caps', no sólo en partidos de pretemporada, sin en los de campaña regular, como ya sucedió en este 2024.

"No vemos ningún efecto negativo en que los jugadores usen 'Guardian Caps en los partidos, por lo que no vemos ninguna razón por la que no deberían tener la libertad de usarlas", explicó el médico Sills.

En cada una de las cuatro semanas que lleva esta temporada entre cinco y 10 jugadores han utilizado este aditamento en cada jornada.

Aunque la NFL espera que el uso de las 'Guardian Caps' sea cada vez más frecuente entre un mayor número de jugadores, no considera convertir su uso en obligatorio debido a la mejora que año con año añade a la seguridad de los cascos, que cada vez cuentan con una mejor tecnología para reducir la fuerza de los impactos.