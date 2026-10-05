La situación de la lesión de Lamar Jackson está 'día a día'

Hiram Marín

El equipo médico de los Baltimore Ravens se mantiene en máxima alerta esta semana tras la lesión de tobillo que sufrió Lamar Jackson al final de la primera mitad del partido del domingo ante los Tennessee Titans.

Jackson estuvo en duda para regresar en la segunda parte y permaneció en la banca casi todo el encuentro, ademas de abandonar el estadio con una bota protectora, lo que de inmediato alertó a los seguidores y a la prensa especializada.

Triunfo agridulce de los Ravens por la lesión de Lamar Jackson

Sin embargo, los reportes iniciales de la NFL señalan que la actualización sobre la lesión de Lamar Jackson lo coloca en evaluación día a día. El entrenador en jefe Jesse Minter confirmó que aún están recabando información e imágenes médicas para determinar con exactitud el estado del tobillo y definir su disponibilidad inmediata.

El entrenador también aclaró que la lesión de tobillo de Jackson no parece ser de gravedad a largo plazo, por lo que existe plena confianza en su pronta recuperación. En cuanto el quarterback esté listo para salir al campo, el equipo volverá a contar con él como su titular sin mayor contratiempo.

Coach Minter on Lamar Jackson: pic.twitter.com/tsYbl1CDQy — Baltimore Ravens (@Ravens) October 5, 2026

En caso de que Jackson deba mantenerse fuera, los Ravens confiarán el puesto al pasador suplente Tyler Huntley, quien tuvo un buen desempeño durante la segunda mitad. El grupo confía plenamente en el rendimiento de Huntley mientras se define el tiempo exacto de evolución para el regreso de su jugador estrella.