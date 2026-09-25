La salida de LeBron James de los Lakers fue amistosa: Rob Pelinka

EFE

El director general de Los Angeles Lakers, Rob Pelinka, aseguró este jueves que la salida de LeBron James de la franquicia este verano fue "amistosa" y se mostró agradecido por el tiempo que el jugador pasó en el equipo.



"Estoy muy agradecido por la relación que tuvimos, que se prolongó hasta este verano, cuando se tomó la decisión de que jugara en otro equipo. Se hizo de manera amistosa, profesional y elegante", aseguró Pelinka en una rueda de prensa.

JJ Redick is optimistic about the Lakers roster heading into the 2026-27 season ⭐



“For the first time in my three years with the Lakers, this is probably the first time I feel the pieces actually fit together.”



(via Lakers) pic.twitter.com/Lv1Bw6E3XJ — Basketball Forever (@bballforever_) September 24, 2026

Tras ocho temporadas en Los Ángeles, donde ganó el anillo en 2020, James, de 41 años, firmó este verano para las dos próximas campañas con los Philadelphia 76ers.



"Estamos agradecidos por la era de LeBron. Las comunicaciones con él durante este verano se llevaron a cabo de forma diplomática, profesional y honesta", añadió Pelinka.



"Vimos todo esto con gratitud, porque ha sido una época increíble para nosotros aquí", insistió el directivo.

¿Cuál será el aporte real de LeBron James en los 76ers? El 'Rey'y Philadelphia quieren lograr juntos ese campeonato que de verdad les urge

James anunció el 24 de julio su decisión de fichar por los 76ers después de reconocer que, al final de la temporada pasada, llegó a pensar que se iba a retirar.



"Esta es mi última decisión. No lo hago por dinero. No lo hago por mi familia. ¿Por qué sigo jugando a estas alturas? Todavía quiero sacrificarme. Todavía quiero trabajar. Todavía quiero esforzarme. Todavía quiero competir y tener la oportunidad de volver a sentir lo que es ganar", afirmó entonces James.