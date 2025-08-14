La NFL ya puso fecha a la audiencia disciplinaria de Rashee Rice

Redacción FOX Deportes

El receptor abierto de los Kansas City Chiefs, Rashee Rice, tendrá una audiencia disciplinaria con la NFL el 30 de septiembre en Nueva York, según informó el jueves una persona con conocimiento del calendario.

La persona, que habló bajo condición de anonimato debido a que no se han anunciado los detalles, indicó que Sue L. Robinson está programada para escuchar el caso de Rice. Robinson es una exjueza de distrito de EE. UU. que se desempeña como funcionaria disciplinaria designada conjuntamente por la NFL y la Asociación de Jugadores de la NFL.

Jordan Addison and Rashee Rice pleaded guilty THE SAME DAY. Addison will miss the first three games of the season. Rice will be available for four (and likely five) high-profile games. Source: "Maybe I'm a conspiracy theorist, but this is odd." https://t.co/DOt47ASzdv — ProFootballTalk (@ProFootballTalk) August 15, 2025

Es la segunda vez, bajo el convenio colectivo de 2020, que la liga y el sindicato de jugadores no llegan a un acuerdo sobre la duración de la sanción, por lo que el caso se remitió a Robinson. Ella presidió el caso de Deshaun Watson en 2022.

Rice aún debe cumplir una condena de 30 días de cárcel por causar un choque en cadena el año pasado en una autopista de Dallas que dejó varias personas heridas. Ya acordó pagar más de un millón de dólares en un acuerdo con las víctimas.

Rice regresa tras una lesión de rodilla que interrumpió su segunda temporada en la NFL tras una destacada campaña de novato. Podría jugar los primeros cuatro partidos, incluyendo la revancha del Super Bowl contra los Philadelphia Eagles en la semana 2, antes de su audiencia.