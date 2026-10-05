La NFL suspendió a dos oficiales por conducta antiprofesional dentro del campo

Hiram Marín

La NFL tomó medidas disciplinarias históricas e impuso sanciones a dos oficiales tras registrarse incidentes de conducta antiprofesional contra jugadores durante los partidos de la Semana 4.

El referee veterano Adrian Hill recibió un juego de suspensión, mientras que el juez de línea Jeff Seeman fue castigado con dos partidos de inhabilitación. Las acciones ocurrieron durante el enfrentamiento entre los Arizona Cardinals y los New York Giants y en el juego entre Minnesota Vikings y Miami Dolphins.

The NFL confirmed today that line judge Jeff Seeman has been suspended for two games and referee Adrian Hill has been suspended for one game, each for an instance of unprofessional conduct toward a player in Sunday’s Arizona-New York Giants (Seeman) and Miami-Minnesota games… — Ian Rapoport (@RapSheet) October 5, 2026

La investigación de las autoridades de la liga determinó que ambos árbitros incurrieron en comportamientos verbales o gestuales impropios hacia los jugadores en el campo de juego.

La comisión del arbitraje revisó detenidamente el material en video y los reportes del encuentro antes de oficializar el dictamen. El comisionado remarcó que se exige un estándar ético intachable a quienes imparten justicia dentro del terreno.

Esta decisión representa una postura firme por parte de la liga, la cual raramente castiga de forma pública o suspende a su personal arbitral en plena temporada activa.

Wilson with the unintentional collision



?: FOX/FOX One pic.twitter.com/4HjG8bRF42 — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) October 4, 2026

Aunque las multas económicas o degradaciones internas suelen ser la vía habitual de disciplina, la gravedad de los altercados ameritó una sanción de carácter inmediato. Ambos oficiales perderán su salario proporcional correspondiente a las jornadas en las que permanezcan suspendidos.

Con este precedente, la NFL envía un mensaje claro hacia todo el gremio arbitral sobre la importancia de la neutralidad y el respeto mutuo en cada jugada.

Los remplazos para la planilla de oficiales de la Semana 5 ya han sido designados por la oficina central para cubrir las ausencias. Tanto Hill como Seeman podrán reincorporarse a sus actividades una vez cumplidos sus respectivos juegos de castigo.