La NFL quiere más momentos en España

EFE

La NFL vivirá este domingo su segundo partido oficial en España, esta vez el que medirá a los Cincinnati Bengals y a los Atlanta Falcons de nuevo en el estadio Santiago Bernabéu, y lo hace con el objetivo de asentarse más allá de un acontecimiento anual.

Así lo explicaron algunos de los asistentes a la NFL Media Summit, un encuentro entre periodistas y medios de comunicación con directivos de la NFL, que sirve como punto de partida para una semana repleta de eventos en la capital de España con la disputa del ansiado enfrentamiento como lugar de llegada.

"Estos partidos siempre los enfocamos como una pequeña Superbowl: durante la semana pasan cosas, vamos creando ese 'momentum', van llegando los aficionados, vienen de muchos sitios distintos y llenan los rincones de Madrid. Este año en Madrid tenemos distintos eventos que se irán posicionando a lo largo y ancho de toda la ciudad", explicó Rafael de los Santos, director de la NFL en España.

Entre los que más destacó se encuentra la NFL House, "un espacio para juntarnos no solo con nuestros aficionados, sino con nuestros partners"; la NFL Experience; o la tienda de la NFL en el estadio Santiago Bernabéu, que el año pasado fue un éxito que no esperábamos a ese nivel, por la cantidad de gente que fue" y que esta vez abrirá del jueves al lunes.

Manuel Turizo, al medio tiempo de Bengals-Falcons en el Santiago Bernabéu La NFL anunció al cantante cubano para participar el próximo 8 de noviembre en España

"Es importante que este partido suceda porque es la base y el escaparate sobre el que nosotros queremos construir la presencia de la NFL. Esto es una semana y un día, pero queremos estar presentes el resto de los 364 días del año. Nuestros 'partners' son importantes no solo el día de partido sino todo el año, queremos mostrar las actividades en las que trabajamos con ellos. Queremos mostrar lo importante que es el aficionado", declaró.

Por su parte Gerrit Meier, director general y responsable internacional de la NFL, apuntó: "Estamos entusiasmados. Es nuestro segundo año. Madrid es una de esas ciudades increíbles con su gente, su cultura y su calidez. Muchas gracias por permitirnos regresar por segunda vez este año. Después del partido todo el país despertó a lo que era y a lo que podía llegar a ser".

"Queremos ser una marca deportiva global. Esta temporada es solo otro gran paso en esa dirección. Este año estamos jugando nueve partidos internacionales. Mercados nuevos y mercados que repiten, como el de España. Pero también sabemos que los partidos por sí solos no son suficientes. El verdadero trabajo empieza mucho antes y continúa mucho después de que se juegue un partido. Por eso sabemos que tenemos que estar en el mercado los 365 días del año. Sabemos que es un juego americano, pero queremos envolverlo en todo lo que es español", subrayó.