La NFL llegará a Maracaná en la Temporada 2026

Redacción FOX Deportes

La NFL anunció este viernes un compromiso plurianual para jugar un mínimo de tres partidos de temporada regular durante cinco años en Río de Janeiro, Brasil, a partir de 2026. Esto, mientras la NFL prioriza su expansión global y lleva sus partidos internacionales a nuevas ciudades alrededor del mundo.

Con más de 36 millones de aficionados de la NFL en todo el país, la liga regresará a Brasil en 2026 para jugar su primer partido de temporada regular en Río, en el Estadio Maracaná.

Em 2026, vamos viver o Rio Game! 🇧🇷



In 2026, we’ll live the Rio Game! @NFL | #NFLBrasil pic.twitter.com/L2sfNhAyqp — NFL Brasil (@NFLBrasil) September 26, 2025

"Tras el éxito de los partidos en São Paulo, estamos sumamente emocionados de jugar en una de las ciudades más emblemáticas del mundo: Río de Janeiro", declaró el comisionado de la NFL, Roger Goodell.

"Esperamos colaborar estrechamente con nuestros socios municipales y estatales en Río, junto con el histórico Estadio Maracaná, para fortalecer nuestros vínculos con las decenas de millones de aficionados en Brasil y en toda Sudamérica".

"La alianza plurianual de la NFL con Río, una ciudad vibrante donde la gente quiere estar, es una combinación perfecta", declaró el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes. Será un evento histórico, ya que los partidos de la NFL se incluirán en el calendario oficial de nuestra ciudad. Tengo muchas ganas de ver un partido de fútbol americano en el Maracaná, el templo más emblemático del futbol mundial.

Mais um capítulo inesquecível a caminho! O Maraca também será palco da @NFL a partir de 2026 numa parceria com a Prefeitura e Governo do Estado do Rio de Janeiro. O anúncio foi realizado nesta sexta-feira pela NFL. 🏈 pic.twitter.com/P7CTehIZXj — Maracanã (@maracana) September 26, 2025

"Nos complace anunciar que el Estadio Maracaná albergará un partido de la temporada regular de la NFL el próximo año en Río de Janeiro", declaró el gobernador del Estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro. "Brasil es ahora el segundo mayor consumidor de fútbol americano fuera de Estados Unidos, y miles de turistas y aficionados al deporte han soñado con vivir este evento en el estadio más famoso del mundo. Traer la NFL a Río es un hito que impulsará el turismo, creará empleos, estimulará la economía y demostrará la fortaleza de nuestro estado como destino deportivo internacional".