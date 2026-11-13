La NFL hizo ajuste en las planillas arbitrales debido a la crisis aérea

Redacción FOX Deportes

La NFL anunció que ajustó sus asignaciones de arbitraje para la Semana 10 debido al impacto continuo en los viajes aéreos de esta semana a nivel nacional. Esta medida responde a la suspensión de vuelos dictada el viernes por la Administración Federal de Aviación (FAA), por lo que la liga reasignó a los oficiales a partidos ubicados a una distancia que puedan recorrer por carretera desde sus ciudades de origen.

Debido a estos cambios, tres árbitros suplentes fungirán como árbitros principales este domingo. El juez Duane Heydt dirigirá el duelo entre los Panthers y los Saints a la 1 p.m. ET, mientras que Barry Anderson hará lo propio en el partido de los Jaguars contra los Titans a la misma hora, cubriendo así las vacantes generadas por la contingencia aérea.

NFL announces changes to officiating assignments following impacted air travel due to FAA ground stophttps://t.co/yJhBtptwzH — Around The NFL (@AroundTheNFL) November 14, 2026

Por su parte, el juez de banda Don Willard trabajará en dos encuentros el mismo día: el choque entre Dolphins y Colts a la 1 p.m. ET y el partido nocturno de Steelers contra Bengals a las 8:20 p.m. ET, aprovechando que la distancia por carretera entre los estadios de Indianápolis y Cincinnati es de aproximadamente 110 millas.

Who is ready for some football in Munich? ??



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La liga explicó en su comunicado que cada una de sus 17 planillas cuenta con un suplente que entrena todo el año para estas emergencias. La crisis se originó cuando la FAA detuvo los vuelos por cinco horas —el paro más largo en 25 años— debido a fallas de comunicación y radar causadas por nueva tecnología que sobrecargó el anticuado sistema de control aéreo.