La NFL, consternada por la muerte de Rondale Moore

Redacción FOX Deportes

El receptor de la NFL Rondale Moore, quien jugó más recientemente con los Minnesota Vikings, fue encontrado muerto la noche del sábado en Indiana, informaron las autoridades. Tenía 25 años.

La policía señaló que Moore murió a causa de una presunta herida de bala autoinfligida. El jefe policial Todd Bailey informó que Moore fue hallado sin vida en el estacionamiento de una propiedad en su ciudad natal de New Albany. La muerte continúa bajo investigación.

The NFL is deeply saddened by the tragic passing of Rondale Moore.



Our thoughts are with Rondale’s family, friends and teammates during this difficult time. pic.twitter.com/qFVwMxRiSM — NFL (@NFL) February 22, 2026

El forense del condado de Floyd, Matthew Tomlin, no compartió más detalles sobre las circunstancias del fallecimiento, aunque indicó que no existe riesgo para el público y que se realizará una autopsia el domingo.

La NFL emitió el siguiente comunicado sobre la muerte de Moore:

“La NFL está profundamente entristecida por el trágico fallecimiento de Rondale Moore. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y compañeros en este momento tan difícil”.

Los Vikings señalaron en un comunicado que han “hablado con la familia de Rondale para expresar nuestras condolencias y ofrecer todo el apoyo de los Minnesota Vikings. También hemos estado en contacto con nuestros jugadores, entrenadores y personal, y pondremos a disposición recursos de acompañamiento emocional y asesoría para quien lo necesite. Nuestros pensamientos están con la familia y amigos de Rondale en este momento devastador”.

We are deeply saddened by the heartbreaking news of Rondale Moore's sudden passing.



Our thoughts are with Rondale’s family and friends during this devastating time. pic.twitter.com/Qi7CY0GGng — Minnesota Vikings (@Vikings) February 22, 2026

Moore, receptor y especialista en devoluciones, fue seleccionado en la segunda ronda del Draft tras su paso por la Universidad de Purdue. Pasó sus primeros tres años en la NFL con los Arizona Cardinals.

En 2024 se dislocó la rodilla derecha durante el campamento de entrenamiento con los Atlanta Falcons y nunca llegó a jugar un partido oficial con ese equipo.

Moore intentó regresar a la NFL con Minnesota en 2025, pero se lesionó al regresar una patada en el primer juego de exhibición.

“Estoy devastado por la noticia de la muerte de Rondale”, declaró el entrenador en jefe de los Vikings, Kevin O’Connell, en un comunicado difundido por el equipo.