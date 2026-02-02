La NFC venció a la AFC en un desangelado Pro Bowl

Hiram Marín

El Pro Bowl 2026 se disputó como parte de la semana del Super Bowl LX, pero nuevamente dejó atrás el juego de contacto.

El evento se jugó en flag football 7-contra-7, apostando por la velocidad y el espectáculo. La sede fue el Moscone Center de San Francisco, California, adaptado como campo de juego.

George Pickens checking in after the W 🤠 pic.twitter.com/rmMVCwxMk5 — NFL (@NFL) February 4, 2026

El simple hecho de no celebrarse en un estadio marcó el tono de una exhibición atípica.La NFC venció 66-52 a la AFC, confirmando su dominio en esta etapa del Pro Bowl.

El duelo fue dirigido por Jerry Rice del lado de la NFC y Steve Young por la AFC. Fue el cuarto año consecutivo en que el evento se realiza bajo el formato de flag football. El marcador alto reflejó la ausencia total de contacto y presión defensiva real.

En lo individual, George Pickens, receptor de los Cowboys, fue nombrado MVP ofensivo, mientras que en la defensa, el reconocimiento fue para Antoine Winfield Jr., safety de los Buccaneers.

The NFC gets the Pro Bowl victory! pic.twitter.com/62y6MS5tlu — NFL (@NFL) February 4, 2026

Ambos destacaron en un entorno más enfocado en habilidad que en ejecución competitiva. Las jugadas llamativas pesaron más que cualquier lectura táctica compleja.

Más allá del resultado, el Pro Bowl volvió a dejar dudas sobre su relevancia deportiva. El formato ligero, la sede cerrada y la falta de intensidad refuerzan esa percepción.



Cada vez se asemeja más a un show promocional que a un verdadero juego de estrellas. Una señal clara de que el Pro Bowl sigue alejándose del espíritu original de la NFL.