La mística ganadora de los Patriots está de regreso

Redacción FOX Deportes

Los Patriots llegaron a Tampa con una importante racha y supieron imponer su estilo desde el primer snap para llevarse la victoria 28‑23 sobre los Buccaneers.

Drake Maye lanzó para 270 yardas, conectó 2 touchdowns y sufrió 1 intercepción, guiando a su ofensiva con precisión mientras la defensa contenía los embates de Tampa Bay.

El partido arrancó con intensidad; un pase de Maye de 72 yardas a Kyle Williams igualó el marcador al final del primer cuarto. Antes del descanso, los Patriots lograron otro touchdown que les permitió irse al medio tiempo con ventaja, controlando poco a poco el ritmo del encuentro.

En el tercer cuarto, TreVeyon Henderson apareció con una carrera de 55 yardas para touchdown, desatando la emoción visitante. Ya en el último cuarto, otra carrera explosiva de 69 yardas con menos de dos minutos restantes prácticamente sentenció el partido, lo que dejó claro que los Patriots dominaban tanto por aire como por tierra.

A pesar de un intento final de los Buccaneers con un pase de touchdown de Baker Mayfield, la defensa visitante sostuvo la ventaja.

La recuperación de la patada corta que parecía clave aseguró la victoria, consolidando a los Patriots como líderes de división y demostrando que la temporada de Maye sigue superando expectativas.