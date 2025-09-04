La mala suerte persigue a Christian McCaffrey

Redacción FOX Deportes

Christian McCaffrey volvió a encender las alarmas en San Francisco al presentar molestias en la pantorrilla justo antes del arranque de la temporada. El corredor estrella fue incluido en el reporte médico y aparece como cuestionable para el duelo inaugural, generando preocupación por su disponibilidad inmediata.

La situación resulta inesperada porque el jugador había completado la pretemporada sin contratiempos visibles. Sin embargo, la dolencia apareció en los entrenamientos de la semana, lo que obligó al staff de coacheo a ser precavido y a limitar su actividad para evitar complicaciones mayores.

Christian McCaffrey: "Unfortunately, when you have the injury history that I have, sometimes when you don't practice things get blown out of proportion, but I feel great."



Added that he's proud of himself for shutting it down/playing it safe on Thursday:

Kyle Shanahan confirmó que McCaffrey arrastra el problema desde el día previo, sin precisar si se trata de algo grave o pasajero. Por ahora la consigna en el vestidor es esperar la evolución en las horas siguientes y tomar una decisión definitiva sobre su participación el día del partido.

En días recientes, los 49ers incorporaron al corredor Brian Robinson Jr., movimiento que ahora cobra relevancia ante la incertidumbre sobre McCaffrey. El ex Washington Commanders podría ser quien asuma el rol principal en caso de que CMC no esté disponible, brindando al equipo una alternativa inmediata para sostener su ataque terrestre.