Temporada de revancha para Christian McCaffrey en la NFL

Redacción FOX Deportes

Christian McCaffrey, corredor estelar de los San Francisco 49ers, aseveró este martes que está recuperado y listo para tomar revancha en la temporada 2025 de la NFL que arrancará en septiembre próximo. The 49ers today announced the team has named Dustin Perry vice president of player health and performance. — San Francisco 49ers (@49ers) April 22, 2025

"Me siento genial. En cuanto me lesioné en Buffalo mi objetivo era no perderme ni un solo día de actividades organizadas del equipo en esta temporada baja. Volveré listo para jugar sin ningún obstáculo, y aquí estoy, listo para tomar revancha", afirmó el corredor en el primer día de actividades de los 49ers.

McCaffrey, de 28 años, tuvo una temporada 2024 para el olvido, en la que sólo jugó cuatro partidos debido a una tendinitis aquílea bilateral y a una lesión del ligamento cruzado posterior.

Ahead of the 2025 #NFLDraft, Christian McCaffrey and Fred Warner shared offseason updates and discussed how they’re preparing for the upcoming season. pic.twitter.com/4LO7F9xRN8 — San Francisco 49ers (@49ers) April 22, 2025

Estas lesiones lo mantuvieron fuera de actividad mientras los gambusinos naufragaron en una campaña con marca perdedora de seis ganados y 11 derrotas que los dejó fuera de los playoffs.

El nacido en Castle Rock (Colorado) se mostró confiado luego de sentir que ha recuperado la potencia y movilidad en su rodilla, lo que le ha permitido recuperar la fuerza para correr.