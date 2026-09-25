La lesión de Nick Bosa tiene desesperados a los 49ers

Hiram Marín

El estelar defensive end de los San Francisco 49ers, Nick Bosa, encendió las alarmas dentro de la franquicia tras sufrir una distensión en la pantorrilla. Este contratiempo llega en los primeros compromisos de la temporada 2026 y pone en serias dudas la presencia el resto de la temporada de la figura defensiva estelar del equipo en la captura de quarterbacks.

La lesión ocurrió durante las actividades de la semana previa al duelo frente a los Arizona Cardinals, cuando manifestó molestias musculares imprevistas. Tras someterse a las evaluaciones médicas correspondientes, el reporte confirmó el estiramiento en la pantorrilla que le impidió mantenerse a la par del grupo.

49ers DE Nick Bosa suffered a calf injury in practice this week and is expected to miss a few weeks. (via @RapSheet, @AdamSchefter) pic.twitter.com/ia6curFMhx — NFL (@NFL) September 25, 2026

Respecto a su tiempo de recuperación, se proyecta que Bosa esté fuera de acción durante varias semanas para perderse un tramo clave del calendario regular. El cuerpo médico del equipo no descarta colocarlo en la lista de lesionados si la evolución de su musculatura requiere un periodo extendido.

La baja de Nick Bosa se suma a una preocupante lista de lesionados que reporta San Francisco en este inicio de campaña. Entre los elementos que han presentado problemas físicos y ausencias en los reportes semanales destacan los receptores Mike Evans y Demarcus Robinson, el liniero defensivo Romello Height y el tacle James Thompson.