Jude Bellingham visitó a los Falcons previo a su partido en Madrid

Hiram Marín

Los Atlanta Falcons comenzaron sus entrenamientos en Madrid como preparación para el partido de la NFL en Madrid. El equipo de futbol americano eligió las instalaciones de la entidad merengue para alistar su compromiso internacional en la capital española.

Durante las practicas, el mediocampista inglés Jude Bellingham acudió a saludar a los integrantes la franquicia estadounidense. El futbolista del Real Madrid compartió momentos con los jugadores y el staff de coacheo en los campos de la sede blanca.

La visita sirvió como un puente de convivencia entre figuras de primer nivel del futbol europeo y de la NFL. Ambos deportes se vincularon de manera directa a través de este encuentro en los terrenos del centro de entrenamiento madridista.

La cuenta oficial de los Atlanta Falcons hizo público el saludo al difundir imágenes del encuentro con el jugador inglés. La postal inmortalizó la estancia del conjunto norteamericano en la capital española antes de su duelo ante los Cincinnati Bengals.