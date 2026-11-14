Kenneth Walker III será una dura baja para los Chiefs

Hiram Marín

El corredor estelar de los Kansas City Chiefs, Kenneth Walker III, se perderá el próximo partido de su equipo frente a los Atlanta Falcons debido a una lesión muscular. El versátil jugador sufrió una molestia en la zona de la ingle durante una de las sesiones de entrenamiento semanales bajo la dirección del staff de coacheo.

Aunque los reportes médicos iniciales señalan que la dolencia no es de gravedad mayor y se trata de una distensión leve, la franquicia optó por mantenerlo inactivo. La decisión responde estrictamente a un protocolo de precaución para evitar que una molestia menor se agrave con miras al cierre de la temporada regular.

Chiefs RB Kenneth Walker III (groin) will not play against the Falcons on Sunday. pic.twitter.com/wXlsjlyLxK — NFL (@NFL) November 14, 2026

La ausencia de Walker representa un reto considerable para la ofensiva de Kansas City, ya que el running back ha sido pieza fundamental en el ataque terrestre del equipo. En lo que va de la campaña, su rendimiento había alcanzado cifras sobresalientes, consolidándose como uno de los corredores más productivos y dinámicos de toda la liga.

Ante su baja confirmada para el duelo en el estadio de los Falcons, el cuerpo técnico deberá confiar en alternativas desde el banquillo para suplir su cuota ofensiva. El objetivo principal del equipo es asegurar que su estelar corredor logre una recuperación óptima y regrese al emparrillado en plenitud de condiciones físicas.