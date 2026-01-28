Josh Allen será operado previo a la pretemporada

Redacción FOX Deportes

Josh Allen, quarterback de los Buffalo Bills, se someterá a una cirugía en el pie derecho durante la 'offseason' con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a la próxima temporada de la NFL.

El propio jugador confirmó que la intervención está relacionada con una lesión que arrastró durante el cierre de la campaña. La decisión fue tomada una vez concluida la participación de Buffalo en playoffs. El procedimiento está programado para realizarse en este periodo sin actividad competitiva.

La lesión corresponde a un problema en el quinto metatarsiano, mismo que Allen sufrió en la recta final de la temporada regular.

A pesar de la molestia, el quarterback continuó jugando durante los partidos restantes y la postemporada. El cuerpo médico del equipo consideró que la cirugía era la mejor opción a largo plazo. Allen reconoció que jugó con dolor en varios encuentros.

De acuerdo con la información disponible, se trata de una cirugía menor, diseñada para limpiar y estabilizar la zona afectada del pie. No se espera que el procedimiento requiera un periodo prolongado de inactividad. El plan es que Allen pueda realizar trabajo de rehabilitación temprana. La intervención busca evitar recaídas durante el año deportivo.

"This is the most important thing I'll ever be in my life, being a dad."



I asked Josh Allen about his plans for this offseason.#BillsMafia @BuffaloPlus pic.twitter.com/4jVdwp5tf5 — Dan Fetes (@danfetes) January 29, 2026

El tiempo estimado de recuperación permitirá que Josh Allen esté listo para las actividades de primavera y el programa de offseason de los Bills. El propio jugador ha señalado que no anticipa contratiempos rumbo al inicio del campamento de entrenamiento. Buffalo confía en que su líder ofensivo llegará al 100 por ciento. La cirugía es vista como una medida preventiva clave para el futuro inmediato del equipo.