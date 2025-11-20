Joe Mixon no tendrá participación en 2025 con los Texans

Redacción FOX Deportes

La prolongada lesión en el pie de Joe Mixon se espera que le cueste toda la temporada 2025.

El corredor de los Houston Texans permanecerá en la lista de lesiones no relacionadas al futbol americano del equipo durante toda la temporada regular, lo que lo dejará fuera el resto de la campaña, reportó este jueves Ian Rapoport de NFL Network.

Los Texans (5-5), que juegan la noche del jueves contra los Buffalo Bills (7-3), seguirán adelante con el veterano Nick Chubb y el novato Woody Marks.

Las noticias sobre el problema en el pie de Mixon surgieron por primera vez durante el verano, enviándolo a la lista de lesiones no relacionadas al futbol americano antes del inicio de la temporada regular y alterando los planes de los Texans para su backfield. Al principio, la esperanza era que Mixon pudiera regresar en algún momento de la campaña 2025, devolviendo al líder corredor de Houston en 2024 a una ofensiva que desde entonces ha demostrado que ciertamente podría necesitarlo.

En cambio, los Texans se han visto obligados a apoyarse en Chubb —un veterano con su propio historial largo de lesiones— y en Marks, dividiendo los acarreos por partes iguales (99 cada uno) a lo largo de 10 semanas.