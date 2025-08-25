Pésima noticia para los Texans: se lesionó Joe Mixon

EFE

Los Houston Texans anunciaron este lunes que Joe Mixon, su corredor estelar, se perderá al menos cuatro partidos del inicio de la temporada de la NFL por una lesión en un tobillo.

"Enviamos al corredor Joe Mixon a la lista de lesionados, quien no podrá comenzar a entrenar y jugar al menos hasta después del cuarto partido de la temporada regular. Se le realizarán más estudios para conocer la evolución de su lesión", informaron los Texans.

An update on RB Joe Mixon. pic.twitter.com/nUSc8DSNl5 — Houston Texans (@HoustonTexans) August 25, 2025

Mixon se perderá los juegos ante Los Angeles Rams del 7 de septiembre, contra los Tampa Bay Buccaneers, del 15 de septiembre, Jacksonville Jaguars, del día 21 y ante los Tennessee Titans, del 28.

El corredor de 29 años viene de una campaña, su primera en los Texans, en la que, a pesar de perderse tres juegos por lesión, sumó 11 anotaciones y 1.016 yardas terrestres; fue el quinto año de más 1.000 yardas en sus ocho años en la NFL.

Joe Mixon se convirtió en uno de los más poderosos corredores de la liga desde que fue reclutado por los Cincinnati Bengals en la segunda ronda del Draft 2017, hasta su traspaso a Houston el año pasado.

BAJA EN LA OFENSIVA DE TEXANS 🚨



Joe Mixon no jugará al menos los primeros cuatro partidos de la temporada. El RB no fue activado hoy antes de las 4 pm ET, por lo que no podrá jugar en esas fechas.#MundoNFL | #HTownMade pic.twitter.com/h8ImVRCoVm — Mundo NFL (@MundoNFL) August 25, 2025

Sin el oriundo de Oakley, California, los Texans recargarán la responsabilidad de su ataque terrestre en Nick Chubb, exestrella de los Cleveland Browns, quien firmó esta temporada baja con Houston y ya se encuentra recuperado de la fractura que sufrió en un pie en la semana 15 de la campaña anterior.

"Desde el primer día que llegó he visto a Chubb seguir creciendo y mejorando. Es un corredor poderoso, aún tiene la explosión y velocidad necesaria para hacer grandes jugadas en esta liga", destacó DeMeco Ryans, entrenador de los Texans, sobre el relevo de Mixon.