Joe Burrow, cada vez más cerca de regresar a jugar

Hiram Marín

Joe Burrow ya tiene un par de semanas entrenando con normalidad con los Cincinnati Bengals y parece ser que la recuperación de la lesión que sufrió en el dedo gordo del pie ha avanzado bastante, por lo que la probabilidad de que regrese a jugar este domingo ante los New England Patriots es grande.

El primer guiño hacia el probable retorno del quarteback, la dio una voz más que autorizada: el head coach Zack Taylor, quien cambió el estado en la lisa de lesionados del jugador de "no disponible" a "en duda".

Bengals injury report: QB Joe Burrow officially questionable to play vs. Patriotshttps://t.co/86TbjMfs0b pic.twitter.com/qdjcnMK2iy — Around The NFL (@AroundTheNFL) November 21, 2025

"Tomaremos el tiempo que tenemos y evaluaremos todo el trabajo que hemos hecho esta semana. Joe ha hecho todo lo posible para ponerse listo. Ahora tengo que tomar una decisión sobre lo que haremos", dijo el entrenador.

El hecho de colocar a Burrow como "en duda" le da la posibilidad a los Bengals de utilizarlo en cualquier momento el domingo, o de incluso no activarlo si la recuperación no llega al nivel óptimo.

Por lo pronto Burrow ya guió la mayoría de las jugadas de la ofensiva este viernes, alternando con Joe Flacco, quien podría iniciar el encuentro, todo dependiendo de la decisión final de Taylor.