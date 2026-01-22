Jesse Minter es el nuevo head coach de los Baltimore Ravens

Redacción FOX Deportes

Los Baltimore Ravens anunciaron oficialmente a Jesse Minter, de 42 años, como su nuevo head coach, después de 18 temporadas con John Harbaugh en el puesto.

La franquicia apuesta por un cambio de rumbo con un perfil defensivo joven y en ascenso. Minter asume el cargo como el entrenador en jefe número 10 en la historia de la organización. El anuncio marca una nueva era en Baltimore.

Jesse Minter llega a los Ravens tras desempeñarse como coordinador defensivo de Los Angeles Chargers, cargo que ocupó durante dos temporadas en la NFL.

Your next coach of the Baltimore Ravens.



We have agreed to terms with Jesse Minter to be our head coach!

Previamente fue coordinador defensivo en la Universidad de Michigan, donde trabajó bajo Jim Harbaugh y lideró unidades defensivas altamente reconocidas a nivel colegial.

También ha tenido experiencia como asistente en programas como Notre Dame, Vanderbilt y Cincinnati. Su trayectoria se ha construido íntegramente desde el staff de coacheo.

Entre 2017 y 2020 formó parte del staff de los propios Ravens, donde trabajó como asistente defensivo y posteriormente como coach de 'defensive backs'.

Su principal credencial es el diseño y ejecución de esquemas defensivos eficientes y disciplinados. Baltimore confía en esa especialidad para sostener su identidad histórica.

El nuevo head coach firmó contrato por cinco temporadas y comenzará de inmediato la conformación de su staff.

Se espera que Minter combine continuidad interna con entrenadores de su confianza. El objetivo es llegar al inicio del programa de temporada baja con el staff completamente definido.