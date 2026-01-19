Jeff Hafley será el nuevo head coach de los Miami Dolphins

Redacción FOX Deportes

De acuerdo a versiones desde el interior del equipo, Jeff Hafley es el nuevo head coach de los Miami Dolphins y su nombramiento oficial se dará a conocer en las próximas horas.

El ex coordinador defensivo de los Green Bay Packers asume el reto en medio de una reconfiguración profunda de la franquicia. Miami apuesta por un perfil defensivo y de desarrollo para encabezar su siguiente etapa. La decisión marca un cambio claro en la identidad del equipo.

The #Dolphins are hiring Packers DC Jeff Hafley as their next head coach, per multiple reports pic.twitter.com/uUhJNpxqY7 — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) January 19, 2026

Hafley llega con antecedentes sólidos tanto en la NFL como en el futbol americano colegial. Antes de su paso por Green Bay fue head coach de Boston College entre 2020 y 2023, además de haber trabajado en la liga como coach de defensive backs con Buccaneers, Browns y 49ers.

Su reputación se ha construido desde el trabajo con la defensiva secundaria y el desarrollo de talento joven. En Packers fue pieza clave en el esquema defensivo reciente del equipo.

En cuanto a su staff de coacheo, se espera que Hafley busque continuidad con gente de confianza. Nombres como DeMarcus Covington y Derrick Ansley, con quienes trabajó en Green Bay, podrían ser considerados para roles defensivos en Miami.

Los Miami Dolphins también despiden a su entrenador en jefe Un estratega más que se une a la larga lista de despedidos

La expectativa es que complemente su equipo con un coordinador ofensivo con experiencia para equilibrar el proyecto. La conformación del staff será clave en su arranque.

La salida de su antecesor se dio tras una temporada de 7-10, en la que los Dolphins quedaron fuera de playoffs y lejos de las expectativas generadas.

El equipo mostró inconsistencias, especialmente en los momentos decisivos del calendario. Esa falta de resultados terminó por acelerar el cambio en el banquillo. Ahora, Miami confía en que Hafley pueda devolver orden, identidad y competitividad.