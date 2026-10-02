Jed York, dueño de los 49ers, fue sancionado por la NFL

Redacción FOX Deportes

La NFL sancionó de manera oficial a Jed York, propietario de los San Francisco 49ers, tras determinar que incurrió en severas faltas.

El comisionado de la liga confirmó la medida disciplinaria luego de revisar a detalle los acontecimientos del caso. La resolución fue emitida directamente por la oficina central de la competición para mantener la integridad del deporte.

#49ers principal owner Jed York has been suspended for six regular-season games and fined $500,000 for violating the NFL’s Personal Conduct Policy, the NFL announced today.



During the time the league’s investigation has been proceeding, York has stayed away from the 49ers first… pic.twitter.com/kImrJWkkMo — Ian Rapoport (@RapSheet) October 2, 2026

El castigo principal contra el directivo consiste en una suspensión de seis partidos durante la temporada regular actual.

Adicionalmente, la NFL le impuso una multa económica por la cantidad exacta de medio millón de dólares. Durante el periodo de su castigo, York no podrá participar en las operaciones cotidianas del equipo.

La causa de la penalización fue una violación directa a la Política de Conducta Personal impuesta por la liga. El expediente deriva de un arresto ocurrido en agosto durante un operativo realizado por autoridades en Ohio. Las investigación posterior determinó que el dueño del equipo infringió los estándares éticos exigidos.

El dueño de los 49ers, Jed York, fue arrestado en Ohio El directivo se declaró inocente de dos delitos menores y salió de la cárcel bajo fianza

Con esta histórica medida, la NFL busca sentar un precedente firme ante las faltas cometidas por los altos ejecutivos.

Por su parte, la organización de los 49ers se ha abstenido de emitir comentarios tras la resolución. La franquicia deberá continuar con su calendario programado mientras su propietario cumple la sanción fijada.