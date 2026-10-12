Jacksonville tomó fuerza en Londres y logró una gran remontada

Hiram Marín

El triunfo dramático de Jacksonville por 19-17 sobre los Eagles sacudió el escenario internacional en Londres. Los Jaguars rescataron una victoria de alarido en suelo británico, mientras que Philadelphia confirmó una preocupante tendencia a la baja en esta etapa de la temporada.

Trevor Lawrence lideró la reacción con serenidad, conectando pases clave con Parker Washington para mantener con vida a la ofensiva cuando las cosas lucían más oscuras. El cierre requirió sangre fría, y Cam Little aseguró el triunfo con un gol de campo de 57 yardas con apenas un segundo en el reloj.

Así se vivió la fiesta de la NFL en la casa del Tottenham

En la otra cara de la moneda, Philadelphia volvió a sufrir una catástrofe tras el descanso. La ofensiva comandada por Jalen Hurts se apagó por completo en la segunda mitad y fue incapaz de sostener la ventaja, viéndose maniatada por la defensiva rival en momentos clave.

Este desplome en tierras europeas expone grietas serias en el esquema de las Aguilas, que encadenan descalabros tras un inicio prometedor. Jacksonville, por su parte, demostró carácter para venir de atrás, levantarse del golpe y sellar una de sus victorias más trabajadas del año.