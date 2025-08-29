Jabrill Peppers fue liberado por los Patriots

Redacción FOX Deportes

Los New England Patriots liberan a un safety veterano, pero no al más esperado.Los Pats se despiden de Jabrill Peppers, anunció Nueva Inglaterra el viernes por la tarde.

Peppers fue titular en 26 partidos durante tres temporadas con los Patriots, acumulando tres intercepciones, 10 pases defendidos, dos balones sueltos forzados, una captura y 178 tacleadas.

Patriots reportedly set to release safety Jabrill Peppers — New England Patriots: News, commentary, scores, and statshttps://t.co/HiZZsKcGkH #Patriots #NFL — Pats Nation HQ (@PatsNationHQ) August 29, 2025

Ex seleccionado en primera ronda del draft por Cleveland en 2017, Peppers ha generado siete intercepciones en su carrera y 511 tacleadas en 99 partidos en ocho temporadas, incluyendo 85 titularidades con los Browns, Giants y Patriots.

El movimiento se produce poco más de un año después de que Peppers firmara una extensión de contrato por tres años y $25 millones. Aún le quedaban $4.32 millones garantizados en su contrato para 2025.

Peppers jugó con el grupo titular durante el campamento de entrenamiento, pero su adaptación al nuevo esquema del coordinador defensivo Terrell Williams fue cuestionable. El veterano Kyle Dugger, quien fue degradado y considerado candidato a ser cortado, permanece en la plantilla.

La salida de Peppers significa que los Pats podrían tener como safety titular al novato de cuarta ronda Craig Woodson y a Jaylinn Hawkins (profesor de sexto año con 22 titularidades en su carrera).

La decisión de cortar a Peppers demuestra que el entrenador Mike Vrabel y compañía no temen desprenderse de cualquier jugador que consideren inadecuado.