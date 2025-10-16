Isaac Alarcón y el poder de la paciencia con los 49ers

EFE

El mexicano Isaac Alarcón, quien se desempeña como tackle ofensivo, aseveró que la paciencia fue clave para volver a firmar con el equipo de prácticas de los San Francisco 49ers de la NFL.

"Me cortaron, pero me han vuelto a firmar. La paciencia ha sido clave. Por eso doy este mensaje a esos chicos que están en algún equipo juvenil de fútbol americano en México o en cualquier otro lugar, si éste es tu sueño y quieres pisar un campo de la NFL, trabaja tu paciencia", afirmó el tackle a través de un vídeo que publicó en sus redes sociales.

El lunes pasado, los 49ers anunciaron la salida del mexicano luego de cumplir con los seis partidos de suspensión que la NFL le impuso en abril pasado por violar la política de sustancias para mejorar el rendimiento de la liga.

Alarcón, de 27 años, admitió que dio positivo en las pruebas que le realizaron porque consumió una proteína que ignoraba contenía una sustancia prohibida.

"Acepto con humildad este error y comprendo perfectamente la sanción que me fue otorgada, la cual prometo nunca volver a cometer, ya que pondré mayor atención en los suplementos que usaré en el futuro", aceptó en aquella ocasión el tackle.

San Francisco logró un 'milagro' en Los Angeles

El originario de Monterrey, Nuevo León, señaló que los gambusinos lo dieron de baja como parte del protocolo para poder volverlo a contratar como parte de su equipo de prácticas, lo que le permitirá cumplir su sexto año en la NFL.

"Gracias a dios este va a ser mi sexto año. En este tiempo he tenido altas y bajas, pasé por Cowboys y ahora estoy con 49ers. He sufrido cambios en la línea en la que empecé como ofensivo, me cambiaron a la defensa y ahora otra vez estoy en ofensiva", mencionó el jugador.

Alarcón llegó a la NFL en el 2020 a través del 'International Player Pathway', programa que busca talento alrededor del mundo.

En sus primeros tres años estuvo con Dallas Cowboys. Actúa con San Francisco desde el año pasado.

Alarcón escogió el interior del Levi's Stadium, hogar de los 49ers, para grabar su vídeo que reiteró va dirigido a los que sueñan con llegar a la liga, a los que recomendó trabajar en su paciencia.

"Grabo este vídeo por los que intentan cimplir el sueño de estar en la NFL. Estoy aquí con base en mucha paciencia. Habrá días que extrañas a tu familia y no tienes ganas de seguir; la paciencia es clave para soportar todo, así que trabaja tu paciencia", concluyó.