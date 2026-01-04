Houston remontó y 'amarró' el quinto lugar de la AFC

Hiram Marín

Los Houston Texans cerraron la temporada regular con un triunfo de 38-30 sobre los Indianapolis Colts en el NRG Stadium, con lo que aseguraron el puesto número cinco en los playoffs de la AFC y extendieron su racha ganadora a nueve juegos.

La victoria vino con un gol de campo de 43 yardas de Ka’imi Fairbairn con 12 segundos restantes para completar una remontada en el marcador.

El duelo fue de alta puntuación y marcado por cambios constantes de liderazgo.

Los Texans tomaron ventaja temprana, pero los Colts se mantuvieron firmes incluso cuando el novato quarterback Riley Leonard lideró varias ofensivas efectivas en su primer inicio en la NFL, completando más de 270 yardas por pase y dos pases de touchdown además de una anotación por tierra.

A pesar del debut destacable de Leonard, la defensiva de Houston logró capitalizar en momentos críticos y los Colts desperdiciaron oportunidades clave, incluida una intercepción y balones perdidos por el propio Leonard, factores que contribuyeron al resultado final.

En cuanto a las implicaciones de playoff, la derrota selló para Indianapolis un cierre con récord de 8-9 y sin posibilidad de postemporada, prolongando su ausencia del torneo.

En cambio, Houston aseguró su participación en la ronda de comodines como No. 5 de la AFC, a la espera de rival dependiendo de los resultados del resto de la jornada, pero ya con la certeza de jugar al menos un partido de postemporada en su estadio.