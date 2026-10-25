Histórico triunfo de los Steelers en suelo francés

Hiram Marín

El Stade de France abrió sus puertas para albergar un capítulo histórico en la NFL, al ser el primer partido de temporada regular disputado en territorio francés con victoria de 16-10 para Pittsburgh.

Ante una multitud impresionante de 78,488 aficionados reunidos en Saint-Denis, los Steelers y los Saints saltaron al campo con máxima intensidad. Desde el primer cuarto, el conjunto de Pittsburgh impuso condiciones mediante el juego terrestre de Jaylen Warren y la precisión del pateador Chris Boswell.

Aaron Rodgers terminó con 212 yardas y un pase de touchdown y suma una nueva victoria en un partido celebrado fuera de territorio estadounidense. Lo hizo en Dublín, Irlanda en 2025 y ahora en París.

Con tres goles de campo exitosos, de 28, 47 y 38 yardas, Boswell se convirtió en el primer jugador en registrar puntos oficiales de la liga en suelo galo.

La ofensiva acerera demostró solidez al controlar las trincheras y dominar las terceras oportunidades bajo la dirección estratégica desde la banda. Por su parte, el quarterback Tyler Shough intentó comandar la respuesta de Nueva Orleans al completar un envío de anotación de una yarda para Devaughn Vele.

Aaron Rodgers y los Steelers conquistan París

A pesar de los esfuerzos de los de Louisiana por cerrar la brecha y sumar mediante un gol de campo de Daniel Carlson, la defensiva de Pittsburgh se mantuvo firme.

Acciones clave de elementos como Patrick Queen y una intercepción crucial de Payton Wilson frenaron los intentos de remontada de los Saints en momentos definitorios del encuentro.

De esta manera, los Pittsburgh Steelers firmaron el triunfo definitivo por marcador de 16-10 para amargar la estancia europea de su rival y asegurar una victoria memorable en el extranjero.

El histórico compromiso internacional concluyó con saldo favorable para los de Pensilvania, al consolidar un paso firme dentro de la actual temporada regular de la NFL.