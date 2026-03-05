¿Haciendo espacio para Fernando Mendoza?, los Raiders cortaron a Geno Smith

Redacción FOX Deportes

Geno Smith tuvo una sola oportunidad para brillar y al parecer la desaprovechó. Las Vegas Raiders liberarán al quarterback al inicio del nuevo año de la liga el próximo miércoles, después de solo una temporada con el equipo, reportó el 'insider' de NFL Network Ian Rapoport.

Cortar a Smith era un movimiento esperado, ya que los Raiders poseen la selección número uno global del Draft de la NFL 2026 y se espera ampliamente que elijan al quarterback de Indiana Hoosiers football, Fernando Mendoza.

Separarse de Smith fue una transacción conveniente para Las Vegas antes del 13 de marzo, fecha en la que el quarterback habría recibido otros 8 millones de dólares completamente garantizados. Según Over the Cap, liberarlo ahorrará 8 millones en el tope salarial, aunque el equipo tendrá que absorber 18.5 millones en dinero muerto.

Un equipo de Raiders renovado bajo el entonces entrenador en jefe Pete Carroll y el gerente general John Spytek adquirió a Smith desde los Seattle Seahawks durante la temporada baja pasada. Después lo firmaron a una extensión de dos años, pero el movimiento no funcionó como imaginaban ambas partes.

Con una línea ofensiva débil y pocas opciones de talento en posiciones de habilidad, Smith lanzó para 3,025 yardas en 15 aperturas (201.7 por juego) con 19 touchdowns y 17 intercepciones —la mayor cantidad de la liga— en 2025. Los Raiders terminaron 3-14 y su ofensiva quedó última en la NFL tanto en puntos como en yardas. Carroll fue despedido tras la temporada y el coordinador ofensivo de Seattle, Klint Kubiak, fue contratado el mes pasado como nuevo head coach.

Con Smith fuera y Kenny Pickett rumbo a la agencia libre, los Raiders solo tienen actualmente a Aidan O'Connell en su sala de quarterbacks.

En cuanto a Smith, en su momento fue una selección de segunda ronda que no cumplió las expectativas con los New York Jets. Después pasó como suplente por los Jets, los New York Giants, Los Angeles Chargers y los Seahawks. Sin embargo, en 2022 revitalizó su carrera en Seattle y consiguió el primero de dos llamados al Pro Bowl.

Su etapa con los Raiders fue muy complicada, pero es probable que varios equipos se interesen en sus servicios. Smith puede ser una opción de suplente de alto nivel, competir por la titularidad o servir como puente hacia un joven pasador.