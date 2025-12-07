Green Bay se quedó con el clásico de la NFC Norte

Hiram Marín

En una edición más del clásico más longevo de la liga, los Packers derrotaron a los Bears 28–21, con un cierre que definió el partido en los instantes finales.

La rivalidad exigió carácter desde el inicio y mantuvo la tensión hasta la última serie. Chicago apretó en el tramo final, pero Green Bay cerró toda opción. Un duelo divisional intenso y parejo.

Jordan Love impuso el ritmo para los Packers desde la primera serie; mostró control, precisión y claridad en cada lectura. Chicago intentó frenarlo con distintos ajustes defensivos, pero Green Bay conservó el equilibrio ofensivo.

PACKERS WIN! 🧀



Green Bay takes the top spot in the NFC North from da Bears! 💪 pic.twitter.com/TrWqvPLA1G — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) December 8, 2025

La primera mitad dejó a ambos equipos en un intercambio constante de golpes. Nada parecía inclinarse aún.

Caleb Williams mantuvo vivos a los Bears en la segunda mitad con pases decisivos y movilidad en momentos apremiantes.

La ofensiva de Chicago encontró aire y obligó a Green Bay a replantear coberturas y presión. El duelo entre los dos pasadores elevó la intensidad del juego. Cada avance parecía definir el rumbo.

En el cierre, la defensiva de Green Bay respondió con firmeza y bloqueó la última embestida de Chicago, mientras Love lideró la serie que fijó la ventaja final.

Caleb buscó la réplica con trazos agresivos, pero la presión lo dejó sin margen. Green Bay selló una victoria crucial en la división. Otro capítulo del clásico, decidido por temple y ejecución.