Fue un placer demostrarle a los Jets que no estoy acabado: Aaron Rodgers

Aaron Rodgers, veterano de 41 años, quien este domingo debutó en la temporada 2025 de la NFL con cuatro envíos de anotación para dar el triunfo a los Pittsburgh Steelers 34-32 sobre los New York Jets, aseveró que fue un placer recordarle a los que no confiaban en él en su exequipo que no está acabado.

"Probablemente había gente en la organización de los Jets que creían que ya no podía jugar. Fue un placer recordarles que aún puedo. Me alegré de haber vencido a todos los que estaban relacionados con los Jets", aseveró el veterano en conferencia de prensa al final del partido.

Llegó 'la ley del ex' de Aaron Rodgers a los Jets Los Steelers ganaron en Nueva York con el veterano quarterback en los controles

En enero pasado, Rodgers, futuro miembro del Salón de la Fama, fue despedido de los Jets al final de la campaña 2024, luego de que Aaron Glenn fue presentado como nuevo entrenador de los neoyorquinos, una afrenta que el veterano QB se cobró este domingo como quarterback de los Steelers.

El pasador, quien estuvo las temporadas de 2023 y 2024 con los neoyorquinos sin poderlos llevar a los playoffs, tuvo una presentación luminosa con Pittsburgh; conectó 22 de 30 envíos para 244 yardas y cuatro envíos a las diagonales, a la que calificó como una presentación de ensueño.

Aaron Rodgers had a DAY in his @steelers debut 🔥 pic.twitter.com/yPUHEoJyGu — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) September 7, 2025

"Tuvimos una gran reacción como punto de inflexión, nuestra defensa jugó mucho mejor en la segunda mitad y los equipos especiales aparecieron en grande; victoria en la semana 1. Es como el diario de los sueños para un entrenador", afirmó el pasador en conferencia de prensa al final del partido.

A pesar de la buena actuación de los Steelers, el quarterback subrayó la importancia de revisar una y otra vez el vídeo de este juego.

"Hay un video con muchas cosas que debemos corregir porque seguro otros entrenadores van a estar viendo esta película en camino a nuestros futuros juegos. Para nosotros debe ser un recordatorio de lo difícil que es ganar en esta liga, aunque claro que debemos disfrutarlo un poco", señaló.