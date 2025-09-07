Llegó 'la ley del ex' de Aaron Rodgers a los Jets

Hiram Marín

El paso de Aaron Rodgers en los Jets tuvo más pena que gloria y quizá en Nueva York no se esperaba que tuviera una gran actuación en su regreso, ahora con el jersey de los Pittsburgh Steelers, pero el veterano quarterback parecía tener cuentas pendientes, tuvo un buen desempeño y su equipo ganó 34-32.

Rodgers tuvo una gran tarde, con cuatro pases de touchdown con 244 yardas aéreas producto de 22 pases completos de 33 lanzados. Se notó de inmediato el conocimiento pleno que A-Rod tiene de la defensiva de su ex equipo y aprovechó perfectamente el estudio previo.

FINAL: Steelers win a barnburner in Week 1. pic.twitter.com/HThkt9Jczo — NFL (@NFL) September 7, 2025

Calvin Austin III y Jonu Smith fueron sus objetivos favoritos y con ellos logró llevar a la ofensiva hacia adelante pese a la reacción de los Jets, que con Justin Fields parecen haber adquirido un nuevo rostro y lucharon, aunque al final la defensiva de Pittsburgh se impuso.

Los Steelers brillaron por momentos, pero les alcanzó perfectamente para abrir la temporada ganando y a Aaron Rodgers para acallar rumores y demostrar que lo sucedido con los Jets fue solo un accidente.